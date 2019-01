Beuna

60-jähriger Mopedfahrer stirbt bei Unfall

21.01.2019, 10:25 Uhr | dpa

Ein 60 Jahre alter Mopedfahrer ist in Merseburg bei einem Unfall mit einem Auto tödlich verletzt worden. Der Fahrer wurde am frühen Montagmorgen auf der L178 frontal von einem Auto erfasst, das aus Richtung A38 kam, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.