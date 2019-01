Berlin

ALBA will im Eurocup gegen Vilnius nächsten Schritt machen

21.01.2019, 10:47 Uhr | dpa

Nur zwei Tage nach dem triumphalen Erfolg im Pokal-Halbfinale in Frankfurt steht Basketball-Bundesligist ALBA Berlin vor der nächsten Bewährungsprobe. Am Dienstag empfangen die Berliner im Eurocup den litauischen Vizemeister Rytas Vilnius (20.00 Uhr). "Das wird wieder ein hartes Spiel werden. Aber die Heimspiele müssen wir gewinnen", sagte Kapitän Niels Giffey.

ALBA ist gewarnt. Das Hinspiel vergangene Woche hatten die Berliner erst nach großem Kampf 94:86 nach Verlängerung für sich entschieden. Und den Berlinern stecken mittlerweile fünf Auswärtsspiele in Serie in den Knochen. "Es wird deshalb eine mentale Frage sein, die Müdigkeit zu überwinden", sagte Spielmacher Martin Hermannsson deshalb.

In Vilnius war es besonders für Rokas Giedraitis ein komisches Spiel. Drei Jahre lang hatte der Litauer dort gespielt, bevor er im Sommer nach Berlin wechselte. "Das war schon strange. Allein, weil ich plötzlich in einer anderen Kabine war und gar nicht wusste, wo der Weg zum Spielfeld war", gestand der 26-Jährige.

Solch ein emotionales Durcheinander erwartet Giedraitis am Dienstag aber nicht wieder. "Dieses Mal bin ich ja in der richtigen Kabine und die Fans sind unsere Fans", sagt er schmunzelnd. Mit einer guten Deckung und schnellen Angriffen will ALBA den dritten Sieg im vierten Spiel und damit einen großen Schritt Richtung Viertelfinale machen. "Denn wenn wir verlieren, war der Auswärtssieg nichts wert. Mit einem Sieg haben wir aber gute Chancen die nächste Runde zu erreichen", meint Giedraitis.