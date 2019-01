Berlin

Kluge/Reinhardt in Favoritenrolle bei Sechstagerennen

21.01.2019, 12:18 Uhr | dpa

Die Madison-Weltmeister Roger Kluge und Theo Reinhardt gehen als klare Favoriten in das 108. Berliner Sechstagerennen (24. bis 29. Januar). "Wir nehmen diese Rolle gern an, dürfen die Gegner aber nicht unterschätzen", sagte Reinhardt am Montag auf einer Pressekonferenz im Berliner Velodrom. Den Startschuss am Donnerstag gibt die seit einem schweren Trainingsunfall im Juni 2018 querschnittgelähmte Doppel-Olympiasiegerin Kristina Vogel.

Die niederländische Paarung Yoeri Havik und Wim Stroetinga, die in den Jahren 2017 und 2018 im Velodrom siegte, können kurzfristig nicht gemeinsam starten. "Yoeri muss zum Weltcup nach Hongkong. Wir haben mit Melvin van Zijl aber Top-Ersatz", sagte der Sportliche Leiter Dieter Stein.

Roger Kluge, zweifacher Sixdays-Sieger in Berlin, reist direkt von der Tour Down Under aus Australien an und wird am Dienstag erstmals mit Reinhardt in Frankfurt (Oder) trainieren. "Roger ist in guter Form und wird sehr gut vorbereitet sein. Mal sehen, wie er den Jetlag wegsteckt", sagte Reinhardt zuversichtlich. Der Berliner, vor einer Woche Zweiter beim Sechstagerennen in Bremen, zählt auch das britische Duo Chris Latham und Andy Tennant sowie die Polen Wojciech Pszczolarski und Daniel Staniszewski zu den Favoriten.

Auch im Sprinter-Feld gibt es eine Änderung. Für Publikumsliebling Robert Förstemann, der sich bei einem schweren Sturz in Bremen mehrere Brüche zuzog, rückt der siebenfache Weltmeister Francois Pervis aus Frankreich nach. Top-Favorit ist der Cottbuser Maximilian Levy, der bereits sieben Mal den Sieg im Velodrom holte.