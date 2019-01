Hamburg

Hochbahn saniert U3-Haltestelle Landungsbrücken: Und mehr

21.01.2019, 13:31 Uhr | dpa

Die Hamburger Hochbahn nimmt die Sanierung prominenter Haltestellen der U-Bahn-Linie U3 (gelb) in Angriff. Nach dem Hafengeburtstag im Mai soll an der über 100 Jahre alten Haltestelle Landungsbrücken mit den Arbeiten begonnen werden (20.5.), wie die Hochbahn am Montag mitteilte. Fahrgäste und Touristen müssen sich darauf einstellen, dass die U-Bahn-Station dann bis zum 8. September nicht angefahren werden kann. Anschließend fährt die U3 wegen absehbarer Restarbeiten bis 13. Oktober ohne Halt durch die Station. Als Ersatz sollen Busverbindungen dorthin genutzt werden - oder die S-Bahn, die die Station weiter bedient.

Im nächsten Jahr sollen dann die U3-Stationen Mönckebergstraße und Rathaus barrierefrei ausgebaut werden. Deswegen müssen sich die Fahrgäste schon von diesem Freitag an bis zum 24. Februar auf eine U-Bahn-Unterbrechung einstellen: Zwischen Berliner Tor und Rathaus fahren in beiden Richtungen Busse (Linie 5) statt Bahnen. In diesem Zeitraum wird eine zusätzliche Weichenverbindung eingebaut. Dadurch sollen die Fahrgäste aus dem Osten bei Betriebsstörungen der U3 im Innenstadtbereich verlässlich bis zum Umsteige-Knoten Hauptbahnhof kommen, wie die Hochbahn ankündigte.