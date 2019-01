Speyer

Neue Baumeisterin für Dom in Speyer

21.01.2019, 13:46 Uhr | dpa

Die Architektin und Denkmalpflegerin Hedwig Drabik aus Landau ist neue Dombaumeisterin in Speyer. Die 32-Jährige löse am 1. März Amtsinhaber Mario Colletto ab, der in Ruhestand gehe, teilte das Bistum Speyer am Montag mit. Drabik wurde 1986 im polnischen Mikolow (Nikolai) geboren und studierte in Kassel und Bamberg. Mit der neuen Stelle erfüllt sie sich nach eigenen Angaben ein Traum. "Der Dom ist eine einzigartige Herausforderung: sein Alter, sein Erhaltungszustand, sein besonderer Stellenwert", sagte Drabik. Die Baumeisterin ist mit dafür verantwortlich, die Substanz zu erhalten und die romanische Kathedrale als Kirche und Denkmal zu bewahren.