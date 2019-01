Wolgast

Brandserie Wolgast: Polizei sucht Verusacher von 26 Bränden

21.01.2019, 14:01 Uhr | dpa

Im Zusammenhang mit einer Serie von 26 Bränden in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) sucht die Polizei nach dem Täter. Die Taten stehen nach Angaben der Polizei vom Montag offenbar in einem Zusammenhang und könnten vom selben Täter gelegt worden sein. Die Brandserie begann im Februar 2018 mit einem Feuer einer Papiertonne. Danach folgten weitere Containerbrände, Kellerbrände, ein Pkw-Brand und Brandstiftungen an Hecken und Zäunen. Zuletzt brannte am 13. Januar eine Gartenlaube mit einem Sachschaden von 5000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Die Polizei schließt nicht aus, dass weitere Brände auf das Konto des Täters gehen könnten.