Großengottern

Polizei sucht mit Hubschrauber nach Räubern

21.01.2019, 14:03 Uhr | dpa

Mit einem Hubschrauber hat die Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis nach drei Räubern gesucht. Das Trio soll in der Nacht zum Montag einen Mann in Großgottern in dessen Wohnung überfallen und mit einem Messer verletzt haben, wie die Polizei mitteilte. Das Opfer konnte sich den Angaben nach zu einer Nachbarin flüchten. Die Angreifer entkamen mit einem Fernseher und einem Fahrrad als Beute. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht, das er am Morgen bereits wieder verlassen konnte. Die drei Angreifer und ihr Opfer sollen sich nach den bisherigen Ermittlungen gekannt haben. Näheres wurde zunächst nicht mitgeteilt.