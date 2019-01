Saarbrücken

Gleichstromleitung "Ultranet": Streckenführung festgelegt

21.01.2019, 14:15 Uhr | dpa

Die Bundesnetzagentur hat sich auf eine Trassenführung für die Stromleitung "Ultranet" durch Hessen festgelegt. Sie soll circa 60 Kilometer vom südhessischen Riedstadt nach Mannheim-Wallstadt in Baden-Württemberg führen, wie die Agentur am Montag in Bonn berichtete. Die Strecke verlaufe weitgehend entlang bestehender Stromleitungen über Pfungstadt, Bürstadt und Lampertheim.

Die Hochspannungs-Gleichstromverbindung "Ultranet" verläuft 340 Kilometer lang von Osterath in Nordrhein-Westfalen nach Philippsburg in Baden-Württemberg. Sie soll an der Küste produzierten Windstrom in den Süden Deutschlands transportieren. Die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2023 geplant. Bis dahin muss die Bundesnetzagentur aber erst noch weitere vier Abschnitte genehmigen.

In Hessen steht nun ein Planfeststellungsverfahren an. Dabei wird der genaue Verlauf der Strecke festgelegt. Bevor die Bundesnetzagentur ihre Entscheidung fällte, hatte sie öffentliche Antragskonferenzen in Mainz und Bingen sowie einen Erörterungstermin in Worms durchgeführt. Dabei waren Einwände von Bevölkerung und Behören erörtert worden.