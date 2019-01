Rabenstein/Fläming

Jäger schießt Wolf: Polizei befragt Zeugen

21.01.2019, 15:15 Uhr | dpa

Ein Wolf ist in Brandenburg von einem Jäger erschossen worden. Das bestätigte die Polizeidirektion West am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Das Tier ist am Freitagnachmittag während einer Treibjagd im Waldgebiet Rädigke der Gemeinde Rabenstein/Fläming (Landkreis Potsdam-Mittelmark) getötet worden. Nach Zeugenaussagen soll der Wolf die Jagdhunde zuvor angegriffen haben, teilte die Polizei weiter mit. Gegen den holländischen Jäger wurde eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gestellt. Über die weiteren Ermittlungen werde die Staatsanwaltschaft entscheiden, hieß es weiter. Die Anzeige sollte zeitnah an die Behörde weitergeleitet werden. Zunächst hatte die Jagdzeitung "Jawina " berichtet.