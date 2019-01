Kiel

Schlag gegen Drogenhändler-Ring im Norden: Zwei Haftbefehle

21.01.2019, 15:17 Uhr | dpa

Der Polizei im Norden ist ein Schlag gegen einen Drogenhändler-Ring gelungen. Im Innenhof eines Autohandels in Kiel-Suchsdorf stellten die Ermittler 26 Kilogramm Cannabis mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von 235 000 Euro sicher. Die Beamten nahmen einen 36-Jährigen, der gerade Drogen an einen Abnehmer übergeben wollte, bereits am 17. Januar fest, wie die Ermittler am Montag mitteilten.

Beamte des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein hatten schon seit geraumer Zeit zusammen mit dem Zollfahndungsamt Hamburg gegen den Mann wegen Einfuhr und unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt. Zudem wurde ein 26-Jähriger aus Kiel festgenommen. Die beiden mutmaßlichen Täter sitzen laut Behörden nun in Untersuchungshaft. Außerdem gab es acht Wohnungsdurchsuchungen in Kiel und drei in Hamburg. Dabei wurde laut Polizei weiteres Cannabis beschlagnahmt. Vier Verdächtige seien vorläufig festgenommen worden.