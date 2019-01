Berlin

Haifisch-Damen Susi und Elke neu im Aquarium

21.01.2019, 15:17 Uhr | dpa

Susi und Elke heißen die beiden neuen Hai-Weibchen im Aquarium des Berliner Zoos. Die beiden 6 und 20 Jahre alten Schwarzspitzen-Riffhaie kamen bereits am vergangenen Mittwoch mit einem Spezialtransport aus Leipzig nach Berlin, wie der Zoo am Montag mitteilte. Sie leben nun unter anderem mit den beiden Artgenossen Hugo (20) und Heike (4). Die Zusammenführung sei vollkommen harmonisch verlaufen, hieß es. Langfristig hofft der Zoo auf Nachwuchs - die Tiere gelten demnach als gefährdet. Hauptgrund sind ihre beliebten Flossen, die vor allem in Asien zu Haifischflossen-Suppe verarbeitet werden.