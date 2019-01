Koblenz

Lotto-Jackpot wird mit 30 Millionen Euro ausgeschüttet

21.01.2019, 15:24 Uhr | dpa

Der mit 30 Millionen Euro gefüllte Jackpot wird in der bundesweiten Ziehung garantiert am Mittwoch ausgeschüttet. Foto: Inga Kjer/Archiv (Quelle: dpa)

Koblenz (dpa/lrs)- Der mit 30 Millionen Euro gefüllte Jackpot wird in der bundesweiten Ziehung am kommenden Mittwochabend garantiert ausgeschüttet. Wie Lotto Rheinland-Pfalz am Montag mitteilte, gibt es diese Ausschüttung immer dann, wenn in zwölf aufeinanderfolgenden Ziehungen der Jackpot nicht geknackt werden konnte. Er muss seit 2009 nach den Regeln von Lotto im Spiel 6aus49 auf jeden Fall in der 13. Ziehung geleert werden. Auch am vergangenen Samstag hatte kein Spielteilnehmer alle sechs Zahlen und die Superzahl richtig.

Gibt es am Mittwoch einen oder mehrere Gewinner in der ersten Gewinnklasse, werden die 30 Millionen laut Lotto regulär ausgezahlt.

Gewinnt kein Spieler in dieser Gewinnklasse (sechs Richtige plus Superzahl), wird der Jackpot der Gewinnklasse zwei (sechs Richtige) zugeordnet. Bleibt diese auch unbesetzt, erhält jeweils die nächste niedrigere Gewinnklasse den Jackpot (fünf Richtige plus Superzahl).

Theoretisch, wenn auch unwahrscheinlich, ist es nach Angaben von Lotto auch möglich, dass die Gewinner der Gewinnklasse neun den Jackpot unter sich aufteilen.

Die Wahrscheinlichkeit, bei Lotto im Spiel 6aus49 sechs Richtige plus Superzahl zu treffen, liegt bei 1 zu 140 Millionen. Für die zweite Gewinnklasse benötigt man nur sechs Richtige, dafür liegen die Chancen bei 1 zu 16 Millionen. Die Wahrscheinlichkeit für einen Treffer bei der Gewinnklasse drei (fünf Richtige mit Superzahl) liegt bei rund 1 zu 542 000. Lotto Rheinland-Pfalz in Koblenz ist seit dem Jahreswechsel federführend im Deutschen Lotto- und Totoblock.