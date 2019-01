Hamburg

Hamburg sieht sich für Brexit mit und ohne Abkommen gerüstet

21.01.2019, 15:26 Uhr | dpa

Hamburg sieht sich für den bevorstehenden Ausstieg Großbritanniens aus der EU in allen möglichen Varianten gut vorbereitet. Unabhängig davon, ob das ausgehandelte Austrittsabkommen zwischen der EU und Großbritannien in Kraft treten wird oder nicht oder sich die Entscheidung möglicherweise weiter verzögert - die Hansestadt habe alle denkbaren Vorkehrungen getroffen, sagte Staatsrätin Annette Tabbara am Montag in der Hansestadt.

Am Dienstag werde der Hamburger Senat ein Brexit-Übergangsgesetz beraten, das zum 30. März in Kraft treten würde, falls es ein Austrittsabkommen geben sollte. Darin wird geregelt, dass Briten in Hamburg bis Ende 2020 so behandelt werden, als seien sie Bürger der EU. Sie wären lediglich nicht mehr wahlberechtigt bei den Wahlen zum Europäischen Parlament und den Bezirksversammlungen.