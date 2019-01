Dresden

Räuberin bedroht Tankstellenangestellte mit Schusswaffe

21.01.2019, 15:32 Uhr | dpa

Eine Frau hat in Dresden eine Tankstelle überfallen und die Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht. Die maskierte Räuberin erbeutete einen Bargeldbetrag in dreistelliger Höhe, wie die Polizei am Montag mitteilte. Anschließend konnte die Frau flüchten. Trotz einer großangelegten Fahndung mit zehn Streifenwagen, einem Hubschrauber und einem Spürhund, fehlt von der Räuberin jede Spur.