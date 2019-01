21.01.2019, 16:48 Uhr | dpa

Wenige Stunden nach einem Unfall in Oschatz ist ein Radfahrer an seinen schweren Verletzungen gestorben. Ein Autofahrer hatte den 68-Jährigen auf einer Kreisstraße übersehen und und angefahren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei wurde der 68-Jährige auf ein Feld geschleudert. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er am Sonntagabend in ein Krankenhaus gebracht. Am Montagmorgen starb der Mann.