Cottbus

Kapitän Stein verlässt Energie Cottbus: Familiäre Gründe

21.01.2019, 16:56 Uhr | dpa

Kapitän Marc Stein verlässt den Fußball-Drittligisten FC Energie Cottbus. Die Lausitzer und ihr 33 Jahre alter Abwehrspieler einigten sich auf eine sofortige Vertragsauflösung. Die Gründe dafür seien familiär bedingt, teilte Energie am Montag mit. Stein ziehe es nach zweieinhalb Jahren bei Cottbus zurück nach Stuttgart, um zu seiner Familie zurückzukehren.

"Mir ist diese Entscheidung, die ich nun getroffen habe und für mich treffen musste, alles andere als leicht gefallen", sagte der Innenverteidiger. "Es ist nicht einfach für mich, unsere Mannschaft und den Verein zu verlassen, doch manchmal gibt es wichtigere Dinge im Leben als den Fußball."

Stein absolvierte insgesamt 96 Pflichtspiele für Energie und stand diese Saison bislang in 18 von 20 Ligapartien in der Startformation. Vor dem Start in die zweite Saisonhälfte schwebt der Aufsteiger als Tabellen-14. in Abstiegsgefahr.

"Die Familie ist das höchste Gut, was ein Mensch hat - und wenn mit Marc jemand auf uns zukommt, der so viel für uns geleistet hat, dann geht es vordergründig um den Menschen Marc Stein, der vollste Anerkennung und Respekt verdient hat", wurde Cottbus-Coach Claus-Dieter Wollitz in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Wir brauchen im Kampf um den Klassenerhalt Spieler auf dem Platz, die nur dieses Ziel im Kopf haben und Marc kann in seinen Gedanken dieses Ziel leider nicht an Nummer 1 stellen."