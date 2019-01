Tonna

200 000 Euro Schaden bei Brand von Einfamilienhaus

21.01.2019, 18:38 Uhr | dpa

Beim Brand eines Einfamilienhauses im Landkreis Gotha ist am Montag ein Sachschaden von rund 200 000 Euro entstanden. Der Dachstuhl des Hauses in Gräfentonna habe komplett in Flammen gestanden, teilte die Polizei mit. Eine 49-jährige Frau und deren Kind, die das Feuer noch gar nicht bemerkt hatten, wurden von zwei Polizisten aus dem Haus geholt. Diese hatten den Rauch aufsteigen gesehen. Auch die Haustiere der Familie wurden gerettet. Mehrere Feuerwehren waren bis in die Abendstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache war zunächst unbekannt.