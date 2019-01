Pfronten

Zug fährt gegen Auto: Mann stirbt

21.01.2019, 19:42 Uhr | dpa

An einem Bahnübergang ohne Schranken hat ein Zug im Ostallgäu ein Auto erfasst - der 47 Jahre alte Fahrer des Wagens wurde dabei getötet. Die Lokführerin und der Fahrgast der Regionalbahn blieben am Montagabend äußerlich unverletzt, sagte ein Sprecher der Polizei. Wieso der Autofahrer in Pfronten auf die Gleise fuhr, war zunächst unklar. Die Deutsche Bahn richtete auf der Strecke zwischen Kempten und Reutte in Tirol (Österreich) bei Pfronten einen Ersatzverkehr mit Bussen ein.