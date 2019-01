Hamburg

Dutzende Verkehrsunfälle wegen Schneefalls

21.01.2019, 19:44 Uhr | dpa

Wegen des plötzlich einsetzenden Schneefalls ist es am Montagnachmittag in den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald zu 28 Verkehrsunfällen gekommen. Die Straßen hätten sich in Rutschbahnen verwandelt, zwei Menschen seien bei den Unfällen verletzt worden, teilte die Polizei mit. Sie bat alle Fahrzeugführer, ihre Geschwindigkeit den Fahrbahnverhältnissen anzupassen.