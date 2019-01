Hintere Bleiche 34, Mainz

Fragen an den Datenschutzbeauftragten

22.01.2019, 00:22 Uhr | dpa

Der Datenschutzbeauftragte in Rheinland-Pfalz, Dieter Kugelmann, blickt im Landtag in die Kamera. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv (Quelle: dpa)

Lösungen für Abiturprüfungen, die Hundesteuer und die Termine eines Behördenleiters waren 2018 Themen der Anfragen an den Landesdatenschutzbeauftragten. Dieser stellt heute die spannendsten Fälle des vergangenen Jahres in Mainz vor. "Best of Informationsfreiheit" nennt Dieter Kugelmann seinen Bericht. Dazu gehört auch die Anfrage eines Bürgermeisterkandidaten, der Informationen über interne Verwaltungsabläufen einer Verbandsgemeinde haben wollte.