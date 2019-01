Stuttgart

Räpple und Gedeon kritisieren Ausschluss und Justiz

22.01.2019, 02:36 Uhr | dpa

Die AfD-Politiker Stefan Räpple und Wolfgang Gedeon wollen sich nicht mit dem Ausschluss von mehreren Landtagssitzungen abfinden. Das baden-württembergische Verfassungsgericht bestätigte am Montagabend die Maßnahme des Landtagspräsidiums gegen die beiden Abgeordneten: Sie müssen auch bei der nächsten Landtagssitzung am 23. Januar vor der Tür bleiben. Heute wollen die beiden Politiker die Entscheidung der Verfassungsrichter bei einer Pressekonferenz kommentieren. Räpple beschwerte sich bereits am Abend: "Das sind ja auch keine unabhängigen Richter, sondern von der Regierung eingesetzte Juristen mit Parteibuch. Dem Bürger wird ein Rechtsstaat nur vorgegaukelt."