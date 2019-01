München

Freie Wohlfahrtspflege legt Schwerpunkt auf Pflege

22.01.2019, 02:38 Uhr | dpa

Pflege, Integration und Ehrenamt lauten die Themen, um die sich die Freie Wohlfahrtspflege in Bayern heuer besonders kümmern will. Die Forderungen der Sozialverbände zu diesen Themen will die neue Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft, Brigitte Meyer (Bayerisches Rotes Kreuz), heute in München vorstellen. Zugleich zieht der scheidende Vorsitzende Michael Bammessel (Diakonie Bayern) Bilanz zum zurückliegenden Schwerpunktthema "Armut im reichen Bayern".

Meyer liegt vor allem die Weiterentwicklung der Pflege am Herzen. "13 000 zusätzliche Pflegekräfte in Deutschland nützen uns wenig, wenn wir schon jetzt nicht das Personal in Altenheimen und in der ambulanten Pflege haben, um alle Plätze belegen zu können." Zumal viele bürokratische Vorgaben diese neue Regelung zusätzlich erschweren, wie die Vizepräsidentin des BRK vorab betonte.