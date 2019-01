Kiel

Juso-Chef Kühnert beim Neujahrsempfang der Nord-SPD

22.01.2019, 03:39 Uhr | dpa

Mit ihrem traditionellen Neujahrsempfang in Kiel läutet die schleswig-holsteinische SPD heute das Politikjahr 2019 ein. Landesverband und Landtagsfraktion erwarten rund 350 Gäste. Als Gastredner hat Landespartei- und Fraktionschef Ralf Stegner mit Kevin Kühnert den Bundesvorsitzenden der Jusos gewonnen. Kühnert ist ein Gegner der Koalition von Union und SPD im Bund. Die Nord-SPD steht in diesem Jahr vor einem Umbruch an der Spitze. Bei der Neuwahl des Vorstandes Ende März wird Stegner nicht wieder antreten. Um seine Nachfolge bewirbt sich Landtagsfraktionsvize Serpil Midyatli. Weitere Kandidaten gibt es bisher nicht. Für den Vorsitz der Landtagsfraktion will Stegner im Herbst wieder kandidieren.