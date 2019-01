Stockstadt am Rhein

Raubüberfall auf Drogerie

22.01.2019, 05:11 Uhr | dpa

Ein bewaffneter Täter hat in Stockstadt am Rhein (Kreis Groß-Gerau) eine Drogerie überfallen. Er habe am Montagabend eine Kassiererin mit einer Waffe bedroht und Geld gefordert, teilte die Polizei mit. Der auffallend schlanke Mann nahm zudem mehrere Zigarettenpackungen aus einem Regal und flüchtete dann in unbekannte Richtung. Der Räuber war mit Schal und Kapuze maskiert. Die Fahndung nach ihm blieb zunächst erfolglos.