Plauen

Polizei stellt Ladendiebe: Zwei Leichtverletzte

22.01.2019, 06:48 Uhr | dpa

Ein Sicherheitsmann und ein 32-Jähriger sind bei einer Auseinandersetzung in einem Supermarkt in Plauen leicht verletzt worden. Am Montagabend stahl der 32-Jährige verschiedene Waren, wie die Polizei mitteilte. Ein Wachmann sah das und stellte den Dieb zur Rede. Dabei attackierte der Mann den Sicherheitsbeauftragten und verletzte ihn leicht. Auch der 32-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung nach den Angaben vom Dienstag leicht verletzt.

Währenddessen steckte sich laut Polizei ein 35 Jahre alter Komplize andere Waren ein. Auf seiner Flucht nach draußen, versuchte er den 32-Jährigen mit sich zu ziehen. Die bereits am Tatort eingetroffene Polizei konnte das verhindern. Beide Täter wurden vorläufig festgenommen.