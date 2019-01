Potsdam

Glättegefahr und Frost am Dienstag in Berlin und Brandenburg

22.01.2019, 06:51 Uhr | dpa

Auto- und Radfahrer müssen sich in Berlin und Brandenburg am Dienstagvormittag auf Glätte und Frost einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, soll es vor allem im Havelland und dem Berliner Raum streckenweise auf den Straßen durch überfrierende Nässe rutschig werden. Auch mit leichtem Schneefall sei zu rechnen. Die Glättegefahr soll im Laufe des Vormittags abnehmen.

Die Höchstwerte liegen am Dienstag bei minus zwei bis maximal plus einem Grad. In der Nacht zu Mittwoch kühlt es sich dann laut DWD auf minus sechs bis minus neun Grad ab. Auch der Mittwoch bleibt bei Temperaturen im Minusbereich frostig.