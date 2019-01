Rendsburger Kanaltunnel Freitagnacht gesperrt

22.01.2019, 07:07 Uhr | dpa

Autos und Lastwagen fahren durch den Kanaltunnel in Rendsburg. Foto: Carsten Rehder/Archiv (Quelle: dpa)

Der Rendsburger Kanaltunnel ist wegen der Verlegung von Stromkabeln Ende der Woche für mehrere Stunden komplett gesperrt. Von 21.00 Uhr am Freitagabend bis um 05.00 Uhr Samstagfrüh ist der Unterwassertunnel nicht passierbar, wie die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung mitteilte. In diesem Zeitraum werde unter anderem die Tunnelbeleuchtung nicht funktionieren, weil die Stromkabel in eine neue Trasse verlegt würden. Eine Vollsperrung ist laut Verwaltung deshalb aus Sicherheitsgründen nicht zu vermeiden.

Mit der neuen Mittelspannungsleitung bekomme die Energieversorgung im Tunnel "sozusagen eine neue Hauptschlagader", erklärte der Leiter des Fachbereichs Investitionen, Sönke Meesenburg. Anfang Februar soll es aufgrund von Wartungsarbeiten zu einer weiteren nächtlichen Vollsperrung kommen. Details will die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung in Kürze bekanntgeben.

Der Rendsburger Kanaltunnel wird seit 2012 saniert. Immer wieder neue Mängel haben die Arbeiten in die Länge gezogen. Die jahrelangen Verkehrsbehinderungen sind unter anderem Pendlern und Spediteuren ein Dorn im Auge. Anfang 2020 soll der Tunnel fertig sein.