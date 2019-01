Wiesbaden

Probleme an der Salzbachtalbrücke: Verkehrsbehinderungen

22.01.2019, 07:41 Uhr | dpa

Autofahrer müssen am Dienstag auf der A66 rund um die Salzbachtalbrücke bei Wiesbaden viel Geduld mitbringen. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte, staute sich der Verkehr am Morgen von Wiesbaden in Richtung Frankfurt schon auf mehreren Kilometern. Weil nur noch einer statt wie sonst zwei Fahrstreifen zur Verfügung stehe, werde die angespannte Verkehrslage wohl über den ganzen Tag andauern. Grund dafür sind Probleme bei Bauarbeiten an der maroden Brücke. Eine Überprüfung hatte eine Beeinträchtigung der Tragfähigkeit ergeben, wie die Straßenbehörde Hessen Mobil am Montag mitteilte.