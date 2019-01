Uhlstädt-Kirchhasel

Auto kracht in Hauswand: 19-Jähriger schwer verletzt

22.01.2019, 08:00 Uhr | dpa

Auf winterglatter Straße ist in Uhlstädt (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ein junger Mann mit seinem Auto ins Schleudern geraten und gegen eine Hauswand gekracht. Der 19 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall am Montagabend schwer verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen kam das Auto in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Der junge Mann kam ins Krankenhaus. Ein Gutachter prüfte noch in der Nacht die Statik des Hauses. Das Gebäude war nicht einsturzgefährdet