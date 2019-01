Berlin

Brandanschlag: Noch keine konkreten Hinweise

22.01.2019, 09:02 Uhr | dpa

Zwei Tage nachdem in Berlin-Neukölln neun Fahrzeuge eines Ordnungsamtes angezündet worden sind, hat die Polizei weiterhin noch keine konkreten Hinweise zu Tat und Motiv. Aktuell wird mit Hochdruck in alle Richtungen ermittelt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Staatsschutz vom Landeskriminalamt Berlin, der für politisch motivierte Taten zuständig ist, ist in die Ermittlungen einbezogen.

Am vergangenen Sonntag hatten Unbekannte neun Dienstfahrzeuge des Neuköllner Ordnungsamtes auf einem Hof in der Juliusstraße angezündet. Die Feuerwehr war mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen und ein Übergreifen auf das Dienstgebäude sowie Nachbargebäude zu verhindern.