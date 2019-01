Offenbach am Main

Meteorologen messen fast minus 14 Grad

22.01.2019, 09:39 Uhr | dpa

Der Frost hat die Hessen auch in der Nacht zum Dienstag fest im Griff gehabt. Die tiefsten Temperaturen mit minus 13,6 Grad wurden im nordhessischen Burgwald-Bottendorf gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Bitterkalt war es demnach auch in Fulda mit minus 12,6 Grad sowie in Dillenburg (Lahn-Dill-Kreis), wo das Thermometer auf minus 12,5 Grad fiel. "Bemerkenswert" sei auch, dass in Frankfurt strenger Frost herrschte, sagte ein DWD-Meteorologe. Am Flughafen seien minus 10,3 Grad gemessen worden. Im Lauf des Tages soll es frostig bleiben, gerade dort, wo sich Nebel hält. Bei Sonnenschein können die Temperaturen auf knapp über null Grad steigen.