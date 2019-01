Halle (Saale)

Ob Haus oder Straße: Bauen wird deutlich teurer

22.01.2019, 11:12 Uhr | dpa

Bauherren müssen in Sachsen-Anhalt stetig tiefer in die Tasche greifen. Im vergangenen November lagen die Baupreise für Wohngebäude 4,9 Prozent über denen des Vorjahresmonats, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Halle mitteilte. Überdurchschnittlich stiegen demnach die Preise für Gerüstarbeiten (plus 7,4 Prozent) und Klempnerarbeiten (6,1 Prozent). Die Kosten für Einbauarbeiten von Wärmedämm-Verbundsystemen legten binnen eines Jahres um sieben Prozent zu. Bei keinem Gewerk wurden Preissenkungen festgestellt. Im Straßenbau zogen die Preise den Angaben zufolge zwischen November 2017 und 2018 um durchschnittlich 6,4 Prozent an.