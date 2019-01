Oldenburg

Lastwagen erfasst 17-Jährige beim Überqueren der Straße

22.01.2019, 11:24 Uhr | dpa

Beim Überqueren einer Straße ist eine 17 Jahre alte Fahrradfahrerin am Dienstag in Oldenburg von einem Lastwagen erfasst und getötet worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte der Lkw-Fahrer das Mädchen beim Rechtsabbiegen übersehen. Die Straße musste zeitweise gesperrt werden. Erst vor wenigen Tagen war in Lehrte bei Hannover eine 11-Jährige von einem abbiegenden Müllauto erfasst und tödlich verletzt worden.