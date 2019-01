Zeithain

Diebe stehlen tonnenweise Batterien und Metall

22.01.2019, 11:31 Uhr | dpa

Unbekannte sind in einen Schrotthandel in Zeithain (Landkreis Meißen) eingebrochen und haben tonnenweise Diebesgut mitgehen lassen. Unter anderen stahlen sie aus einer Lagerhalle vier Tonnen Autobatterien, fünf Tonnen Metall und drei Winkelschleifer, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Wert wird auf rund 20 000 Euro geschätzt. Bei dem Einbruch am vergangenen Wochenende entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro.