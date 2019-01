Rostock

Streit um Spielekonsole: Jugendliche verletzen 13-Jährigen

22.01.2019, 13:03 Uhr | dpa

Um an eine Spielekonsole zu kommen, haben ein 14- und ein 12-Jähriger einen 13 Jahre alten Jugendlichen in Rostock schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, spielte sich der Vorfall bereits kurz vor Weihnachten ab. Nach intensiven Ermittlungen konnten die beiden Tatverdächtigen nun ermittelt werden. Demnach haben sie den anderen Jugendlichen beim Spielen in einem Bus beobachtet.

Nach dem Aussteigen hätten sie den 13-Jährigen ohne Vorwarnung angegriffen. Als dieser sich wehrte, hätten sie so heftig zugeschlagen, dass sie ihrem Opfer einen Arm brachen und eine Nierenprellung zufügten. Sie erbeuteten die Spielekonsole und einen Controller. Die geraubten Gegenstände wurden sichergestellt und dem Opfer bereits zurückgegeben. Der 14-Jährige sei der Polizei bereits bekannt, hieß es.