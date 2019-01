Regensburg

Jahn Regensburg verleiht Innenverteidiger Volkmer nach Jena

22.01.2019, 14:34 Uhr | dpa

Der SSV Jahn Regensburg hat Innenverteidiger Dominic Volkmer für ein halbes Jahr an den FC Carl Zeiss Jena verliehen. Das gab der Fußball-Zweitligist am Dienstag bekannt. Der 22-Jährige soll in der 3. Liga Spielpraxis sammeln, hieß es. Volkmer war im Sommer aus dem U23-Team von Werder Bremen in die Oberpfalz gekommen, hatte dann beim Jahn aber nur einen Profieinsatz erhalten. Er hat in Regensburg noch einen Vertrag bis Juni 2020.