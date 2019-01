Kassel

Einbrecher richten hohen Sachschaden in Discounter an

22.01.2019, 14:40 Uhr | dpa

Drei Unbekannte sind in einen Discounter in Kassel eingebrochen und verursachten dort einen hohen Sachschaden. In der Nacht zum Sonntag seien die Einbrecher über das Dach in den Markt eingestiegen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dort brachen sie einen Tresor auf und nahmen die Tageseinnahmen des Geschäftes heraus. Anschließend flohen sie durch ein Hinterfenster. Durch das gewaltsame Vorgehen der Täter entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 20 000 Euro. Zur Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben. Nach ersten Ermittlungen gehe man derzeit davon aus, dass es sich um drei Täter handele.