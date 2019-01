Lingen (Ems)

Unbekannte schlagen und treten auf Männer in Festzelt ein

22.01.2019, 14:42 Uhr | dpa

Nach einem Angriff auf zwei Männer in einem Festzelt in Vrees sucht die Polizei im Landkreis Emsland nach Zeugen. Ein 25-Jähriger und sein 22 Jahre alter Begleiter wurden von etwa sechs Tätern geschlagen und getreten, auch als sie bereits am Boden lagen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Beide wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen des Vorfalls am frühen Sonntagmorgen, sich zu melden.