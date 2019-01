Erlangen

Handball-Bundesligist Erlangen verlängert mit Eyjolfsson

22.01.2019, 14:47 Uhr | dpa

Der HC Erlangen hat den im Sommer auslaufenden Vertrag von Trainer Adalsteinn Eyjolfsson vorzeitig um ein Jahr verlängert. Das gab der Handball-Bundesligist am Dienstag bekannt. Der 41 Jahre alte Isländer überzeugte seit seinem Amtsantritt beim HCE im Oktober 2017, derzeit rangiert das Team in der Liga auf dem elften Platz. Der Sportliche Leiter Kevin Schmidt lobte Eyjolfssons "hervorragende Arbeit" und meinte: "Wie sich die Mannschaft unter seiner Führung entwickelt hat, stimmt uns sehr glücklich und ist ein Zeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind." Der Coach meinte, dass in der Mannschaft noch viel Potenzial stecke.

Zudem wurde der Kontrakt von Rückraumspieler Nico Büdel analog zu dem Vertrag des Coaches vorzeitig um eine Saison bis 2020 verlängert.