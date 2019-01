Flintsbach am Inn

Zweijähriger über den Fuß gefahren

22.01.2019, 14:49 Uhr | dpa

Ein 69-Jähriger ist einem kleinen Mädchen auf einem Supermarktparkplatz in Pfronten (Landkreis Ostallgäu) über den Fuß gefahren. Die Zweijährige erlitt einen Mittelfußbruch und kam in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag hatte der Mann das Kind am Vortag beim Ausparken übersehen. Die Mutter des Mädchens belud derweil auf dem Nachbarparkplatz das Auto.