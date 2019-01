Glasgow

CSU treibt Bewerbung für European Championships 2022 voran

22.01.2019, 15:48 Uhr | dpa

Die CSU will die European Championships 2022 nach Bayern holen. Wie der ehemalige Münchner Bürgermeister Josef Schmid am Dienstag mitteilte, stimmten die Delegierten des Sonderparteitages am Wochenende mit "einer überwältigenden Mehrheit" einem solchen Antrag zu. Die Regierungspartei in Bayern forderte Bund, Land und die Stadt München auf, alle Maßnahmen für eine erfolgreiche Bewerbung zu ergreifen. "Es wäre eine kurzfristige Bewerbung, aber für München dennoch durchführbar", schrieb der Politiker in einem Statement.

Die European Championships waren 2018 zeitgleich ausgetragene Europameisterschaften in sieben Sportarten in den Städten Glasgow und Berlin. Nach dem Erfolg der Premiere zeigten sofort deutsche Städte - neben München auch Berlin und Hamburg - Interesse an den Spielen. Co-Geschäftsführer Marc Jörg dämpfte zuletzt die Euphorie. Er sagte, dass es komplizierte Anforderungen bei der Vergabe gebe, etwa die Interessen der Städte, Verbände und der Politik. Es gebe keine Bewerbungsprozedur wie für Olympische Spiele, sagte er.