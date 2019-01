Schifferstadt

Polizei-Spezialkräfte machen aggressiven Mann unschädlich

22.01.2019, 16:18 Uhr | dpa

Mit einem Elektroschocker haben Spezialkräfte der Polizei einen aggressiven Mann in Schifferstadt unschädlich gemacht. Der Asylbewerber sollte am Dienstag von städtischen Mitarbeitern in eine andere Unterkunft verlegt werden. Der alkoholisierte Mann habe das abgelehnt, sich ein Messer an den Hals gehalten und auch die hinzugerufenen Polizisten bedroht, teilten die Behörden mit. Spezialkräfte mit Taser überwältigten den 30-Jährigen und ließen ihn ärztlich untersuchen. Der Mann sei nicht verletzt, hieß es. Er wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.