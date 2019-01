Berlin

Eisbären-Verteidiger Richmond fällt mehrere Wochen aus

22.01.2019, 17:39 Uhr | dpa

Die krisengeschüttelten Eisbären Berlin verfolgt in der Deutschen Eishockey-Liga jetzt auch hartnäckig das Verletzungspech. Danny Richmond wird den auf Rang neun zurückgefallenen Berlinern mehrere Wochen fehlen. Der 34-jährige Verteidiger erlitt in der Partie in Wolfsburg einen Muskelbündelriss im Oberschenkel. Diese Diagnose habe ein MRT ergeben, teilte der Verein am Dienstag mit.

Bei Stürmer Louis-Marc Aubry ist ein Einsatz im kommenden Spiel am Freitag bei den Ice Tigers in Nürnberg ungewiss. Er verließ das Eis am während des Trainings mit Kniebeschwerden. Nach jetzigem Stand fehlen dem Hauptstadtclub derzeit neun Spieler.