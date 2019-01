Eisenach

Nach Reformationsjahr weniger Besucher auf der Wartburg

22.01.2019, 18:36 Uhr | dpa

Im Jahr nach dem Reformationsjubiläum sind weniger zahlende Besucher nach Eisenach in die Wartburg gekommen. Statt der erhofften 350 000 Gäste seien nur 315 000 zu der Luther-Wirkungsstätte gekommen, sagte Burghauptmann Günter Schuchardt am Dienstag in Eisenach.

Das seien 13 Prozent weniger als die durchschnittliche Besucherzahl während der Luther-Dekade seit 2007 bis zum Reformationsjubiläum. Anderen Luther-Stätten etwa in Wittenberg, sei es mit den Besucherzahlen aber nicht viel anders ergangen, betonte Schuchardt. Auch der besonders heiße und lange Sommer 2018 habe dazu beigetragen, sagte der Pressesprecher der Wartburg-Stiftung Andreas Volkert.

2017 jährte sich Luthers Thesenanschlag zum 500. Mal und ging als Reformationsjubiläum unter dem Motto "Luther 2017" in die Geschichte ein. In dem Jahr zählte die Stiftung rund 500 000 Besucher.