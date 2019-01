Tabarz/Thüringer Wald

EU-Mittel für Modernisierung von Spaßbad im Thüringer Wald

22.01.2019, 18:47 Uhr | dpa

Ein Rettungsring liegt in einem Schwimmbecken. Foto: Ole Spata/Archiv (Quelle: dpa)

Das lange Zeit kriselnde Sport- und Freizeitbad TABBS in Bad Tabarz (Landkreis Gotha) wird für 1,2 Millionen Euro saniert. Den Löwenanteil übernimmt mit 970 000 Euro der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (ERFRE), wie das Infrastrukturministerium am Dienstag in Erfurt mitteilte.

Diese Summe werde eingesetzt, um die technischen Anlagen umweltgerecht zu modernisieren. Ziel sei es, den Energieverbrauch des Bades und die dort ausgestoßenen Treibhausgase zu mindern. Den restlichen Teil der Umbaukosten übernimmt die Kommune.

Das Bad im Thüringer Wald war 1995 als eines der ersten "Spaßbäder" in Thüringen eröffnet worden. Sein Bau hatte das Land mit Millionensummen gefördert. Nach einer Insolvenz wurde es lange Zeit zwangsverwaltet. Vor fast zwei Jahren hatte es die Kommune übernommen. Die Sanierung soll laut Ministerium bis Juni 2020 abgeschlossen sein.