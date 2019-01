Teublitz

Unfallserie auf der A93: 35-Jährige schwer verletzt

22.01.2019, 19:22 Uhr | dpa

Es begann mit einem Auffahrunfall - und endete in einer Unfallserie mit mehreren Verletzten auf der Autobahn 93 in der Oberpfalz. Zuerst fuhr eine 26-Jährige am Dienstag bei Teublitz (Landkreis Schwandorf) auf dem linken Streifen auf ein vor ihr fahrendes Auto auf. Als sie die Unfallstelle absichern wollte, bemerkte ein 51-Jähriger die Situation zu spät und prallte mit seinem Wagen erst gegen das Heck des Autos der 26-Jährigen und dann gegen ein zweites Fahrzeug auf dem rechten Streifen. Dessen 35-jährige Fahrerin verlor die Kontrolle über den Wagen, kam nach rechts von der Straße ab und schleuderte gegen eine Böschung, wo sich ihr Auto mehrfach überschlug.

Zur gleichen Zeit konnte eine weitere Fahrerin der Unfallstelle zwar rechtzeitig ausweichen, geriet dabei mit ihrem Wagen aber ins Schleudern und prallte frontal gegen die Mittelleitplanke.

Die Autobahn war nach Polizeiangaben für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Ein Hubschrauber fuhr die schwer verletzte 35-Jährige in ein Krankenhaus. Die übrigen Beteiligten wurden nicht bis leicht verletzt.