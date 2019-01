Essen

Winter bringt vielerorts Schnee nach NRW

22.01.2019, 19:32 Uhr | dpa

Eine Radfahrerin fährt in Kleve durch Schneegestöber. Foto: Arnulf Stoffel (Quelle: dpa)

Mit der Kälte kommt die weiße Pracht: Der Winter hat am Dienstag reichlich Schneeflocken nach Nordrhein-Westfalen gebracht. Westlich des Rheins gebe es vielerorts eine geschlossene Schneedecke, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Zwei bis sieben Zentimeter Neuschnee seien in den nächsten Stunden möglich.

Betroffen von dem Niederschlagsgebiet waren nach DWD-Angaben etwa Kleve, Neuss, Heinsberg, Aachen und Mönchengladbach. Auch in Köln und Düsseldorf setzte am Nachmittag der Schneefall ein. Ostwestfalen und das Siegerland sollten dagegen weitestgehend leer ausgehen. Der DWD rechnet noch bis Mittwochvormittag zeit- und gebietsweise mit leichtem Schneefall. Es bleibe frostig und dadurch glatt.

Größere Unfälle und Verkehrsbehinderungen im Zusammenhang mit der Witterung waren der Polizei am Abend zunächst nicht bekannt.