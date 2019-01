Buxtehude

Jugendbuchpreis "Buxtehuder Bulle" für Irischen Autor Boyne

22.01.2019, 20:49 Uhr | dpa

Der irische Autor John Boyne (47) hat am Dienstag in Buxtehude einen der wichtigsten deutschen Jugendbuchpreise erhalten, den "Buxtehuder Bullen". Die Auszeichnung ist mit 5000 Euro dotiert und in den Vorjahren schon an eine Reihe namhafter Autoren gegangen, darunter Gudrun Pausewang, Michael Ende, Jostein Gaarder, Stephenie Meyer und Suzanne Collins.

Der Ire Boyne erhielt in diesem Jahr für sein in der Zeit des Nationalsozialismus angesiedeltes Buch "Der Junge auf dem Berg" die meisten Stimmen der Jury. Fünf weitere Titel anderer Autoren waren nominiert. Der "Buxtehuder Bulle" gilt als einer der renommiertesten deutschen Literaturpreise. Der Preis wird seit 1971 vergeben.