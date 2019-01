Ludwigsburg

Ludwigsburger Basketballer scheitern in CL-Gruppenphase

22.01.2019, 22:08 Uhr | dpa

Die Bundesliga-Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg sind bereits in der Gruppenphase der Champions League gescheitert. Nach dem 81:99 (33:38) am Dienstag gegen BK Ventspils steht das Aus des Tabellenletzten der Gruppe A, der in der vergangenen Saison das Final Four erreicht hatte, nach neun Niederlagen aus bisher zwölf Spielen fest.

Nur die besten vier Mannschaften der Achtergruppe erreichen das Achtelfinale. Den vierten Platz kann die Mannschaft von Trainer John Patrick nach der verdienten Niederlage nach einer schwachen Defensivleistung an den letzten beiden Spieltagen nicht mehr erreichen. Bester Werfer der MHP Riesen war Kelan Martin mit 20 Punkten.