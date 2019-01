Goslar

2000 Experten zum 57. Deutschen Verkehrsgerichtstag erwartet

23.01.2019, 01:43 Uhr | dpa

"Deutscher Verkehrsgerichtstag" hängt beim 56. Deutschen Verkehrsgerichtstages (VGT) am Rednerpult. Foto: Swen Pförtner/Archiv (Quelle: dpa)

Goslar (dpa/lni) – Rund 2000 Verkehrsfachleute kommen heute in Goslar zum 57. Deutschen Verkehrsgerichtstag zusammen. Themen sind in diesem Jahr unter anderem das neue Punktesystem bei Verkehrsverstößen, Lkw- und Busunfälle, strafrechtliche Folgen des automatischen Fahrens, Dieselfahrverbote und Wegfahrsperren für Promillesünder.

Der Expertenkongress beginnt am Nachmittag mit einer nicht öffentlichen Mitgliederversammlung. Dabei soll ein Nachfolger für den langjährigen VGT-Präsidenten Kay Nehm gewählt werden. Der frühere Generalbundesanwalt tritt nicht wieder an. Es gilt als sicher, dass Nehms Stellvertreter, der Bielefelder Rechtsprofessor Ansgar Staudinger, neuer Präsident des Verkehrsgerichtstags wird.

In acht Arbeitskreisen beraten die Fachleute dann bis Freitag diverse aktuelle Themen des Verkehrs und des Verkehrsrechts. Der Kongress endet mit Empfehlungen an den Gesetzgeber. Der Verkehrsgerichtstag findet seit dem Jahr 1963 jährlich Ende Januar in Goslar statt.